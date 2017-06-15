Итоговое соглашение по запрету ядерного оружия может быть принято седьмого июля

2017-06-15 02:42 | www.trend.az | 3

Участники конференции по выработке конвенции о полном запрещении ядерного оружия рассчитывают принять соответствующее соглашение седьмого июля, передает РИА Новости.

В четверг в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке стартует второй раунд переговоров.

"Есть хорошие шансы завершить работу над этим соглашением и принять его седьмого июля", — заявила журналистам представитель международной кампании в поддержку полного отказа от ядерного оружия Беатрис Фин. "Как только соглашение будет принято, правительства должны будут с ним взаимодействовать, они не смогут его игнорировать. Количество государств-членов соглашения увеличивается", — сказала она накануне нового раунда переговоров. В работе конференции в марте приняли участие представители 132 государств.

Конференция по выработке конвенции о полном запрещении ядерного оружия началась в ООН 27 марта и продлилась неделю. Почти 40 стран, в том числе постоянные члены СБ ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция), не приняли в ней участия. Второй раунд начинается 15 июня и будет длиться три недели.

Проект итогового соглашения был представлен 22 мая. Так, государство-участник соглашения "берет на себя обязательства никогда ни при каких обстоятельствах не развивать, производить или приобретать иным способом, располагать или хранить ядерное оружие и другие ядерные взрывные устройства; использовать ядерное оружие; проводить ядерные испытания и любые другие ядерные взрывы". Также государства-члены соглашения должны будут "запретить или не допустить на свою территорию или под свою юрисдикцию" размещение ядерного оружия и проведение испытаний.

Работа над соглашением продолжится в предстоящие три недели.