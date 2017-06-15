В Сомали после нападения боевиков погибли 14 человек (Обновлено)

2017-06-15 02:50 | www.trend.az | 4

02:50 (GMT+4) Число погибших в результате нападения боевиков на ресторан в столице Сомали Могадишо увеличилось до 14, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Заминированный автомобиль взорвался рядом с рестораном в центре сомалийской столицы, не менее девяти человек погибли. В этом же помещении находится гостиница, где проходит единственная дискотека в городе. После взрыва внутри заведения началась стрельба. Боевики забаррикадировались в отеле и держат посетителей в заложниках.

По данным полиции, большинство убитых — молодые люди, входившие в ресторан в момент атаки, в том числе один гражданин Сирии.

В настоящее время полиция проводит операцию по освобождению заложников, их точное число неизвестно.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб". В Сомали "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году.

23:34 (GMT+4) Заминированный автомобиль взорвался рядом с рестораном в центре сомалийской столицы Могадишо, не менее девяти человек погибли, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"На данный момент мы можем подтвердить гибель девяти человек, среди них в основном женщины и дети", — заявил капитан полиции Мохамед Хуссейн.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел рядом с рестораном Posh Treats, популярным у городской элиты, после взрыва внутри заведения началась стрельба. В этом же помещении находится гостиница Posh Hotel, где проходит единственная дискотека в городе.

По данным агентства, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".

В Сомали "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.