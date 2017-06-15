При взрыве в столице Сомали погибли 14 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-06-15 03:01 | www.apa.az | 3

Число погибших в результате нападения боевиков на ресторан в столице Сомали Могадишо увеличилось до 14.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось, что заминированный автомобиль взорвался рядом с рестораном в центре сомалийской столицы, не менее девяти человек погибли.

После взрыва внутри заведения началась стрельба. Боевики забаррикадировались в отеле и держат посетителей в заложниках. В настоящее время полиция проводит операцию по освобождению заложников.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".

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Заминированный автомобиль взорвался рядом с рестораном в центре сомалийской столицы Могадишо.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, не менее девяти человек погибли, среди них женщины и дети.

По данным агентства, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Аш-Шабаб".

В Сомали "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против центрального правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.