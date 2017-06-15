Жертвами наводнений на северо-востоке Индии стали 15 человек

2017-06-15 03:31 | www.trend.az | 3

По меньшей мере 15 человек погибли в результате наводнений на северо-востоке Индии за последние несколько дней, передает РИА Новости со ссылкой на газету New Indian Express.

Сообщается, что обильные осадки вызвали наводнения, которые привели к жертвам в трех штатах — Ассам, Манипур и Мизарам. В результате удара стихии пострадали тысячи домов.

"Наводнение утихает, так как дожди прекратились", — заявил представитель конгресса. Однако отмечается, что число погибших может увеличиться.