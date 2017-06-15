На нефтеперерабатывающем заводе в Мексике произошел пожар, есть пострадавшие

2017-06-15 04:24 | www.apa.az | 4

Во время пожара на нефтеперерабатывающем заводе Salina Cruz в штате Оахака на юге Мексики девять человек были ранены.

Как передает АПА со ссылкой на Рейтер, жизни пострадавших рабочих ничего не угрожает.

Из-за наводнения, вызванного тропическим циклоном «Кальвин», все операции на нефтеперерабатывающем предприятии были приостановлены 13 июня.

Этот завод является одним из крупнейших в Мексике, перерабатывает 330 тысяч баррелей сырой нефти в день.