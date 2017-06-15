В результате произошедшего в Гватемале землетрясения погибли 5 человек

2017-06-15 04:43 | www.apa.az | 3

До пяти человек увеличилось число жертв сильного землетрясения в Гватемале.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось о двух погибших.

Теперь известно, что всего погибли четыре женщины и один мужчина в департаментах Реталулеу, Кетсальтенанго и Сан-Маркос. Еще семь человек получили ранения, частично разрушено более 40 строений.

Магнитуда подземных толчков составила 6,6, эпицентр располагался в восьми километрах от города Тахумулько почти на границе с Мексикой.