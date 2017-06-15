Число погибших при землетрясении в Гватемале увеличилось до пяти

2017-06-15 04:43 | www.trend.az | 3

До пяти человек увеличилось число жертв сильного землетрясения в Гватемале, передает РИА Новости со ссылкой на национальную службу по снижению последствий стихийных бедствий.

Известно, что всего погибли четыре женщины и один мужчина в департаментах Реталулеу, Кетсальтенанго и Сан-Маркос. Еще семь человек получили ранения, а число людей, которых затронула стихия, превысило 600 человек. Частично разрушено более 40 строений.

Магнитуда подземных толчков составила 6,6, эпицентр располагался в восьми километрах от города Тахумулько почти на границе с Мексикой. После основного подземного удара последовали еще около 10 реплик меньшей силы.