Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye ve Erdoğan sorunu çözmek için elinden geleni yapıyor

2017-06-15 04:46 | www.trend.az | 1

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Katar'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Katar'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Katar ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Katar kardeş bir ülke ve Katarlılar bizim kardeşimiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani arasındaki ilişki de örnek bir ilişki. Şimdi bir kriz var. Türkiye ve Erdoğan bu sorunu çözmek için elinden geleni yapıyor. Bu yüzden burayı ziyaret ediyorum. Dayanışma içerisinde olduğumuzu göstermek ve Katar’la diğer bazı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki meselelere çözüm yolu bulmak için buraya geldim."

Katar'ın bu kriz karşısında sergilediği tavrı nasıl bulduğunun sorulması üzerine Çavuşoğlu, "Konuştum herkes Katar’ın sakin ve düzgün bir davranış sergilediğini ve tansiyonu asla yükseltmediğini söylüyor. Katar’ın sağlam ve güçlü durmasına rağmen tansiyonu yükseltmemiş olmayışına herkes büyük saygı duyuyor." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Katar'a verdiği destek ve çözüm arayışlarına katkısıyla ilgili bir soruya, "Doğruyu söylemek zorundayız. Bu bizim birine karşı olduğumuz ya da taraf tuttuğumuz anlamına gelmiyor. Yanlış bir şey varsa söylemek zorundayız. Yalnız bu yanlıştır demek sorunu çözmüyor. Bunu çözmemiz lazım. Kardeş ülkeler arasında böyle bir durumu görmek istemiyoruz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA