Путин назвал численность террористов ИГ

2017-06-15 05:15 | www.trend.az | 3

Численность террористов группировки ИГ составляет порядка 80 тысяч человек, из них 30 тысяч — наемники из 80 стран мира, включая Россию, заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Примерное число террористов в рамках ИГИЛ 80 тысяч человек. 30 тысяч – это иностранные наемники из 80 стран мира, в том числе и из России", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017-го.