ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
2017-06-15 05:21 | www.trend.az | 1
ABD medyasının San Francisco Polis Şefi Yardımcısı Mikail Ali'ye dayandırdığı bilgilere göre, San Francisco'nun Potrero Hill bölgesindeki 4 katlı UPS deposunda bir kişi, içeride bulunanlara ateş açtı.
Saldırıda, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında saldırganın da bulunduğu 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.
San Francisco General Hospital yetkilileri birden fazla sayıda yaralının hastaneye intikal ettiğini duyurdu ancak yaralıların durumuna ilişkin bilgi vermedi.
Binada kontroller sürüyor
Polis, binada kontrollerin devam ettiğini belirterek, bölgedeki vatandaşları güvenli yerlerde beklemeleri konusunda uyardı.
Kaynak: AA