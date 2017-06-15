Катар заключил с США сделку о покупке истребителей на $12 миллиардов

2017-06-15 05:27 | www.apa.az | 3

Катар заключил с США сделку о покупке истребителей F-15 на сумму 12 миллиардов долларов.

Как передает АПА, об этом сообщает Рейтер со ссылкой на министерство обороны Катара.

Как сообщили агентству источники, встреча главы Пентагона Джеймса Мэттиса и представителей Катара для подписания соглашения должна была состояться в среду. По данным агентства Блумберг, речь идет о покупке 36 истребителей.

В ноябре 2016 года стало известно, что госдепартамент США одобрил сделку по продаже Катару партии из 72 истребителей четвертого поколения F-15QA на общую сумму 21,1 миллиарда долларов.

В пятницу, 9 июня, президент США Дональд Трамп обвинил Катар в финансировании терроризма и заявил, что пора положить этому конец.

Ранее в июне Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили ряд других стран.