Макрон намерен встретиться с наследным принцем Абу-Даби и эмиром Катара

2017-06-15 06:28 | www.trend.az | 2

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен встретиться в Париже с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном и эмиром Катара шейхом Тамимом Аль Тани, проведение встреч пока не подтверждено, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

На пресс-конференции по итогам визита в Рабат президент Франции заявил, что встретится с "одним из руководителей ОАЭ, который будет на следующей неделе в Париже". Елисейский дворец также отметил, что Макрон проведет отдельную встречу с эмиром Катара, однако потом уточнил, что "нет подтверждения" о том, что встречи состоятся.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.