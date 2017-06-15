Узбекистан изучает возможности присоединения к ТАПИ

2017-06-15 06:30 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Национальная холдинговая компания (НХК) "Узбекнефтегаз" изучает перспективы и возможности присоединения к проекту строительства газопровода ТАПИ из Туркменистана в Индию и Пакистан. Об этом сказал председатель правления компании Алишер Султанов в ходе заседания международного пресс-клуба.

Он напомнил, что вопрос о присоединения к ТАПИ был поднят в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Туркменистан.

"Туркменская сторона сделала нам предложение принять участие в ТАПИ. В свою очередь президент дал поручение компании проработать этот вопрос», - сказал Султанов.

По его словам, в настоящее время решения об участии или неучастии Узбекистана в этом проекте нет.

"Сейчас наши туркменские коллеги проводят отбор оператора проекта, который смог бы организовать эту работу на всей территории, а это 1,735 тысячи километров. Это замечательный проект, который, конечно, связан с некоторыми трудностями в его реализации. Президент дал нам поручение изучить вопрос, и мы его изучаем. Это дорогой проект, нужно взвесить все стороны, мы находимся в процессе изучения", - сказал Алишер Султанов.

Он подчеркнул, ТАПИ - полностью экономический проект, направленный на доставку центральноазиатского газа в Пакистан и Индию. В этом заинтересованы все стороны, но есть некоторые региональные вопросы, которые должны решаться оператором этого проекта.

Газопровод ТАПИ - строящийся магистральный газопровод протяженностью 1,735 тысячи километров из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию. Проектная мощность — 33 миллиарда кубометров газа в год. Предполагаемая стоимость проекта — 7,9 миллиарда долларов. Строительство туркменского участка газопровода протяженностью 214 километров началось в декабре 2015 года.

(Автор: Демир Азизов)