Катар закупит у США истребителей F-15 на сумму около $12 млрд

2017-06-15 07:20 | www.trend.az | 3

Катар закупит американские истребители McDonnel Douglas F-15 Eagle на сумму около $12 млрд, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По его информации, глава Пентагона США Джеймс Мэттис и представители Катара должны были встретиться в среду для подписания соответствующего договора. Как в свою очередь добавляет агентство Bloomberg, эмират приобретет 36 самолетов.

18 ноября прошлого года стало известно о продаже Катару 72 истребителей F-15QA на сумму $21,1 млрд и различного сопутствующего оборудования и вооружения.

McDonnel Douglas F-15 Eagle - американский всепогодный тактический истребитель четвертого поколения, разработанный компанией McDonnell Douglas в первой половине 1970-х годов. Всего произведено порядка 1200 единиц разных модификаций.