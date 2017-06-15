Пять террористов РПК уничтожены в Турции

2017-06-15 07:55 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В ходе антитеррористической операции в районе Шенкая турецкого города Эрзурум были ликвидированы пять террористов РПК, сообщают в четверг турецкие СМИ.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции. Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тыс. террористов PKK.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.