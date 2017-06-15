В Туркменистане вступил в силу закон об экологической безопасности

2017-06-15 08:13 | www.trend.az | 4

АШХАБАД / Trend/ - В Туркменистане сегодня вступил в силу закон об экологической безопасности, направленный на обеспечение жизненно важных интересов человека и общества, защиту окружающей среды от опасности, возникающей в результате антропогенного и природного воздействия.

Создание и поддержание национальной системы экологической безопасности определено в законе в качестве обязательного условия реализации государственной стратегии устойчивого социально-экономического развития.

Установлена ответственность органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений за обеспечение экологической безопасности на соответствующей территории.

Новым правовым актом закреплено обязательное страхование гражданской ответственности предприятий и производств, являющихся источником повышенной экологической опасности.

Оговорена независимость экологического аудита хозяйственной и иной деятельности, а также обязательность возмещения ущерба, возникшего в результате причинённого вреда окружающей среде, здоровью населения.

Закон провозглашает экологическую безопасность составной частью безопасности личности, общества и государства, право граждан на благоприятную для жизни и здоровья окружающую среду и на достоверную информацию о состоянии экологической безопасности в местах своего

проживания.

Гарантируется государственная поддержка предпринимательской деятельности в области экологической безопасности посредством установления налоговых и иных льгот.

Ряд статей закона посвящены государственной экспертизе экологической безопасности, сертификации продукции химических и нефтехимических производств, машиностроительной и электроэнергетической промышленности, процессов, работ и услуг.

Причём, импортируемая в Туркменистан продукция данной группы, имеющая товарные знаки и сертификаты экологической безопасности страны-производителя, должна пройти процедуру сертификации соответствия.

(Автор: Гусейн Гасанов)