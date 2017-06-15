Финляндия нацелена на укрепление связей с Туркменистаном - Саули Нийнистё

2017-06-15 08:17 | www.trend.az | 4

АШХАБАД / Trend/ - Президент Финляндии Саули Нийнистё в своем письме к президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову выразил нацеленность на дальнейшее укрепление двусторонних дружеских связей, говорится в сообщении туркменского правительства.

Письмо адресовано по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как отмечается в послании, "у отношений государств имеется большой потенциал, который Финляндия желает развивать".

Туркменистан в последние годы активизировал свой интерес к сотрудничеству со странами Скандинавии. В частности, Госкомстат страны ранее распостранил сообщение, в котором говорилось, что для Туркменистана - который постепенно переходит к рыночным отношениям особый интерес представляет экономический опыт Финляндии.

"Именно инновации обеспечили Финляндии конкурентоспособность на международном уровне. Сегодня инновационное направление - главная составляющая экономики страны. При общей численности населения страны 5 миллионов человек в систему высшего образования Финляндии входят 20 университетов и 28 высших профессиональных школ", - говорилось в

статье.

Госкомстат Туркменистана отмечал, что на схожих принципах предстоит базироваться и местной экономике. Меджлис (парламент) Туркменистана в январе 2016 года ратифицировал соглашение между правительством Туркменистана и правительством Финляндской Республики об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы.

(Автор: Гусейн Гасанов)