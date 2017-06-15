Король Нидерландов поздравил президента Туркменистана с 25-летием дипломатических отношений

2017-06-15 08:24 | www.trend.az | 3

АШХАБАД / Trend/ - Король Нидерландов Виллем-Александр в своем письме поздравил президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между странами, говорится в сообщении туркменского правительства.

В послании выражаются искренние поздравления, народу Туркменистана адресуются пожелания дальнейшего процветания и прогресса.

К Туркменистану особый интерес долгое время проявляла компания Shell. В свое время эта нефтегазовая компания подготовила технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта по строительству газопровода в Турцию и Европу.

Туркменистан обладает четвертыми по величине запасами природного газа в мире и придерживается концепции диверсификации транспортировки углеводородов на мировые рынки, в том числе Европы.

Ранее сообщалось, что Alliance Engineering and Construction B.V. получила на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе в г.Туркменбаши контракт на строительство установки первичной переработки нефти мощностью 3 миллионов тонн.

Кроме того, Chemix BV International получила на этом предприятии контракт на поставку оборудования, монтаж и ввод в эксплуатацию установки по переработке отходов используемых в Туркменистане смазочных масел и других нефтепродуктов.

Туркменский рынок изучали такие компании из Голландии, как MPS, Pielkendoor, SIMED, Royal Philips medical systems, Atradius - в целом около двадцати, ведущих свою деятельность в сфере химии, строительстве, медицине, АПК, транспорте и связи.

(Автор: Гусейн Гасанов)