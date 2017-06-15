Somali'de intihar saldırısı: 8 ölü

2017-06-15 08:35 | www.trend.az | 1

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bir restorana bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sağlık görevlisi Ahmed Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mogadişu'daki restorana bombalı araçla düzenlenen saldırda ölenlerin sayısının 8'e yükseldiğini söyledi.

Muhammed, pizza restoranında müşterilerin yoğun olduğu sırada meydana gelen patlamada onlarca kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

Restoranda aralarında Suriyeli ve Etiyopyalıların da bulunduğu bazı kişilerin saldırganlar tarafından alıkonulduğu belirtildi. Güvenlik güçlerinin sivilleri tahliyesi sırasında saldırganlar ile aralarında çatışma yaşandığı da kaydedildi.

Öte yandan, söz konusu saldırının sorumluluğunu Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği açıklandı.

Örgütün internet sitesindeki hesabında yapılan açıklamada, "güvenlik güçleri ile yabancı müşterilerin geldiği restorana saldırı düzenlendiği" ifade edildi.

Emniyet yetkilisi Muhammed Hüseyin, şehir merkezindeki bir pizza restoranının girişinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA