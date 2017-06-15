Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nü kutluyor

2017-06-15 08:39 | www.trend.az | 1

Azerbaycan'da 15 haziran- Milli Kurtuluş Günü kutlanıyor.



Azerbaycan ekim 1991 yılında bağımsızlığını kazandı. Fakat bağımsızlığın ilk yıllarında iç kriz ve iktidar krizi yarandı. Kamusal hayatın her alanında kaos ve istikrarsızlık hakimdi. Ordu'da durum gerginleşiyor, firar sayı artıyordu. Her geçen gün Ermenistan şiddeti artmaktaydı. Genç Cumhuriyet'te çeşitli gruplar arasında iktidar uğrunda mücadele gidiyordu. 14 mayıs 1992'de ihtidara gelen Halk Cephesi başarısız faaliyeti ile ülkeyi yöntemeyeceğini gösterdi.



1993 yılı yazında Azerbaycan vatandaş savaşı tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.



Vatanın zor gününde, halkın ısrarlı taleplerini kabul eden Haydar Aliyev 9 haziranda Bakü'ye geldi.



Haydar Aliyev kısa süre içerisinde Azerbaycan'da vatandaş savaşının karşısını almayı başardı.



Haydar Aliyev, 15 haziran 1993 yılında Azerbaycan Ali Meclisi Başkanı seçildi. Böylece 15 haziran Azerbaycan tarihine Milli Kurtuluş Günü olarak girdi. Halkın talebi ile Milli Meclis (Parlamento) haziran 1997 yılında 15 haziranı bayram günü ilan etti.