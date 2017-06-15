Как "зеленая экономика" может помочь обеспечить устойчивое развитие Азербайджана

2017-06-15 09:00 | www.trend.az | 3

Азад Гасанли

«Зеленая экономика» может помочь обеспечить более устойчивый рост глобальной экономики, снизить уровень бедности и безработицы, считают эксперты международных организаций, в том числе ООН. Для Азербайджана, наряду с вышеперечисленными факторами, это также возможность обеспечить более быстрый переход на независящую от энергоресурсов модель экономики.

Для начала стоит отметить, что общепринятого определения, что такое «зеленая экономика», нет. Например, Организация ООН по охране окружающей среды (UNEP) трактует этот термин как инструмент, повышающий благосостояние людей и обеспечивающий социальную справедливость, который значительно снижает риски для окружающей среды и обеднения природы. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) использует концепцию «зеленого роста». По определению организации – это способ обеспечить максимальный экономический рост, не оказывая воздействия на природные ресурсы.

В двух стратегических дорожных картах Азербайджана – по производству и переработке сельскохозяйственной продукции и по производству потребительских товаров на уровне малого и среднего предпринимательства – также отражен вопрос постепенного перехода на «зеленую экономику».

Так, в 2018 году республика изучит возможность внедрения принципов «зеленой экономики» в сельском хозяйстве, а после 2025 года начнет разработку правовых рамок для перехода малого и среднего бизнеса на «зеленую экономическую модель».

По данным ООН, переоборудование зданий для повышения их энергоэффективности, озеленение домов и офисов, а также инвестиции в возобновляемую энергию могут существенно способствовать развитию мировой экономики. Внедрение принципов «зеленой экономики» в налогообложении также может позитивно сказаться на фискальной консолидации.

Например, ряд экспертов предлагают упразднить различные налоги и пошлины, такие как налог на прибыль, в сферах, обеспечивающих экологическую пользу, пошлины на импорт топливосберегающего или работающего на электричестве транспорта и т.д. При этом налоговая нагрузка должна быть перенесена на использование загрязняющих окружающую среду автомобилей или на предприятия, чья деятельность негативно сказывается на экологии.

Для сравнения: по оценкам UNEP, налог в 15 долларов за одну тонну CO2 в США может не только помочь снизить объемы вредных выбросов, но и снизить ставку подоходного налога на 73 процента. В Германии налоговая реформа с соблюдением принципов «зеленой экономики» позволила сэкономить семь миллиардов долларов на расходах на пенсионное обеспечение.

Сейчас в Азербайджане все чаще предлагают внедрить «зеленый налог» на утилизацию старой бытовой техники и электроники, а также ужесточить наказание за загрязнение окружающей среды. Заместитель министра экологии и природных ресурсов Новруз Гулиев ранее отмечал наличие проблемы с выплатой взносов за нанесение ущерба окружающей среде в Азербайджане. По его словам, в республике подобные взносы активно выплачивались в 90-е годы, но сейчас по сравнению с тем периодом в казну поступают копейки. Учитывая, что основу экономики страны составляет нефтехимическая промышленность, сокращение уровня загрязнения окружающей среды является достаточно актуальным вопросом. Переход на «зеленую экономику», создание соответствующего законодательства могут помочь защитить окружающую среду не в ущерб экономическому развитию.

«Зеленая экономика» может также помочь повысить уровень занятости в стране. По данным одного из исследований, проведенного ООН, многие «зеленые» сектора обеспечивают больше рабочих мест на единицу инвестиций в сравнении с менее «зелеными» альтернативами. Например, инвестиции в производство транспортных средств с низким уровнем выбросов могут способствовать созданию 3,8 миллиона новых рабочих места в мире и еще около 19 миллионов рабочих места в связанных областях, таких как очистка и поставка топлива, продажа, ремонт и оказание различных услуг.

В рамках новой экономической политики Азербайджана часто говорится о возможности подключиться к существующим производственным цепочкам, что будет выгоднее, чем формирование с нуля полного производственного процесса той или иной продукции. Это объясняется тем, что подключение к существующим производственным цепочкам, во-первых, может помочь сэкономить на маркетинге товаров и выводе товаров на мировые рынки. Активное продвижение бренда Made In Azerbaijan началось относительно недавно, и если местная продукция, скажем в сфере сельского хозяйства, уже зарекомендовала себя, то в случае создания высокотехнологичной продукции Азербайджану придется фактически с чистого листа продвигать свою продукцию, убеждая рынки в ее преимуществах. Во-вторых, подключение к существующему производственному процессу намного дешевле, требует меньших финансовых затрат, а в-третьих, не столь требовательно в плане высококвалифицированной рабочей силы и наличия высокотехнологической промышленности.

Подключаясь к существующим производственным цепочкам, Азербайджан может сделать уклон на «чистых технологиях», что, как уже упоминалось выше, не только позволит создать дополнительные рабочие места, но и откроет для страны новые рынки, где такая технология востребована.

Азербайджан уже сейчас прилагает усилия для снижения негативного влияния на экологию и развития «зеленых технологий», в том числе альтернативных источников энергии и сопутствующих технологий. Министр экологии и природных ресурсов Гусейнгулу Багиров ранее заявлял, что республика планирует на 35 процентов сократить выбросы парникового газа в атмосферу и до 2030 года получать 30 процентов энергии из возобновляемых источников.

Азад Гасанли, обозреватель Trend

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