MÜSİAD Bakü Şubesi tarafından düzenlenen iftara çok sayıda davetli katıldı

2017-06-15 09:14 | www.trend.az | 0

Bakü’de bir otelde düzenlenen programda, dünyadaki sorunlara dikkat çekilen, MÜSİAD’ın ülke ve dünyadaki soranlara yaklaşımını anlatan ve FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananların yer aldığı film gösterildi.

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, 2016 yılının dünya tarihinde ayrı bir yere konulması gerektiğini belirterek, “2016 yılının 15 Temmuz’unda Türkiye Cumhuriyeti, bu dünya bugüne kadar yer yüzünde sahnelenmiş en büyük hainliği tanık oldu. 250 canımızı şehit bıraktık. Geçmişten ders almak mecburiyetinde olan bir milletiz. Bizimle baş edemeyeceklerini bilenler, içimizden hainlerle bunu yapmaya çalıştılar. 15 Temmuz’dan çok iyi ders çıkarmalıyız. En önemli ders, birliğimizi korumamız gerektiğidir. Birlikte yaşamaya bir arada olmaya mahkum bir milletiz.” dedi.

Yurt dışında birlik ve beraberliğe daha çok önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Özoral, Azerbaycan’da MÜSİAD ve diğer iş adamlarının ortak hareket ederek Azerbaycan ekonomisine çok önemli katkılar sağladıklarını anlattı. Azerbaycan’da petrol dış sektöre en fazla yatırım yapanların, en çok istihdam sağlayanların Türk iş adamları olduğuna dikkati çeken Büyükelçi Özoral, “Bütün imkanlarımızla Azerbaycan’a her alanda katkı vermeye hazır olduk her zaman da hazır olacağız. Birlikte olursak Türk’ün sesini dünyaya duyurabiliriz.” diye konuştu.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Adnan Bostan da katma değeri yüksek ürünleri üretmek, yüksek teknolojiye sahip olmak için Azerbaycan ile her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade etti. Katar ile bazı körfez ülkeleri arasındaki krizi de değinen Bostan, Katar’a yönelik yapılanları doğru bulmadıklarını bu konuda MÜSİAD olarak üzerlerine düşen her türlü göreve hazır olduklarını söyledi.

MÜSİAD Bakü Başkanı Abdurrahman Uzun, derneklerinin 68 ülkede 181 irtibat noktasıyla küresel bir güç olduğunu belirterek, “MÜSİAD sadece iş adamları derneği değildir. Ülke sorunlarında sorumluluk alan bir oluşumdur. Küreselleşen dünyada daha da çok çalışan bir kurumdur.” diye konuştu. MÜSİAD’ın Azerbaycan’da olmasını kendilerine yakışır çalışmalar yapmak şeklinde açıklayan Uzun, “Azerbaycan ve Türk iş adamları el ele vererek dünyayı önümüze koyacağız. Güçlü devlet adamlarımızın yanında güçlü iş adamları olacağız.” ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Bakü’nün iki yıllık bir çalışmanın sonunda yeni kurulduğunu hatırlatan Uzun, paylaşımcı olacaklarını, diğer iş adamları dernekleriyle iletişim halinde bulunacaklarını vurguladı.

AA