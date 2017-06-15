Катар купил у США истребители за 12 миллионов долларов

2017-06-15 09:22 | www.oxu.az | 2

Катар подписал с США контракт на поставку в ближневосточную страну истребителей F-15 на 12 миллиардов долларов.

Как передает Oxu.Az, об этом в четверг, 15 июня, сообщает Reuters со ссылкой на министерство обороны эмирата.

Сделка была заключена, несмотря на прозвучавшие из Белого дома обвинения в адрес Дохи в поддержке терроризма.

По утверждению агентства, глава Пентагона Джеймс Мэттис и представители Катара встречались для подписания договора о покупке 36 истребителей.

Это второй крупный контракт на поставку боевой авиации между Вашингтоном и Дохой. 18 ноября 2016 года Госдепартамент США одобрил продажу Катару 72 многоцелевых истребителей F-15QA на сумму 21,1 миллиарда долларов. Помимо самолетов, в контракте также прописаны поставки сопутствующего оборудования и вооружений, обучение пилотов и техническое обслуживание машин.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Представители стран обвинили Доху в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций, в том числе «Исламского государства» и «Аль-Каиды» (обе группировки запрещены в России). Позднее к бойкоту присоединились Йемен, Ливия, Мальдивы, Маврикий, Мавритания, Союз Коморских Островов.

9 июня Трамп обвинил Доху в поддержке террористов, заявив, что Катар исторически был спонсором боевиков «на очень высоком уровне». Президент США потребовал от ближневосточного государства «положить этому конец».

С.Б.

