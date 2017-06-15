ВС Армении нарушили режим прекращения огня 140 раз за сутки

2017-06-15 09:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 60- и 82-миллиметровые минометы (2 снаряда), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 140 раз, сообщает в четверг минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Ашагы Аскипара Газахского района, в селе Агбулаг Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Гарагашлы, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Гобу дилагарда, Гарвенд, Горган, Кюрдляр и Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.