В Азербайджане предлагают увеличить штрафы за увольнение беременных

2017-06-15 09:48 | www.oxu.az | 4

Сегодня женщины достаточно часто работают наравне с мужчинами и часто заработная плата представительниц прекрасного пола даже выше, чем у мужчин. Конечно, принцип трех «к» также никто не отменял, а потому часто женщине приходится совмещать рождение ребенка с профессиональной деятельностью.

Однако далеко не все работодатели с пониманием относятся к своим сотрудницам, решившим стать мамами. Между тем, по закону, женщина может не работать до 3 лет после рождения ребенка, но на деле декретный отпуск, в среднем, длится лишь пару- тройку месяцев, после чего молодая мама вынуждена выходить на работу.

Несмотря на закон, который на стороне женщине в декреты, некоторые работодатели игнорируют его и ставят своим сотрудницам ультиматум — выходи на работу или увольняйся. Еще один момент: женщины, у которых маленькие дети, нередко берут больничный по уходу за ребенком, ведь дети нередко болеют.

Все это является головной болью для работодателей, а потому иногда они пытаются найти причину, чтобы уволить такую сотрудницу. Это, безусловно, противоречит закону, и чтобы таких случаев стало меньше, наказание за подобное нарушение решили сделать более суровым.

В Азербайджане увеличивается сумма штрафа за нарушение трудовых прав беременных женщин и женщин, на попечении которых находится ребенок младше трех лет, или же мужчин, в одиночку воспитывающих детей младше трех лет. Об этом говорится в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс.

Согласно этим изменениям, за необоснованное расторжение трудового договора с беременными женщинами и женщинами, на попечении которых находится ребенок младше трех лет, или же мужчинами, в одиночку воспитывающих детей младше трех лет, полагается штраф в размере от 2000 до 3000 манатов. В настоящее время эта сумма составляет от 500 до 1000 манатов.

Как отметил в беседе с Echo.az вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет — иш» Джамаладдин Исмайлов, несмотря на то, что в своей профессиональной деятельности он не сталкивался со случаями, когда в Азербайджане работодатель увольнял беременную сотрудницу, но слышал о таких случаях он неоднократно.

Кроме того, Дж.Исмайлов сказал о том, что довольно часто работодатели ставят искусственные препоны представительницам прекрасного пола при приеме на работу.

«Нередко работодатель прямо заявляет нанимаемой сотруднице, что возьмет ее на работу при условии, если она не планирует в ближайшие несколько лет рожать ребенка. Безусловно, подобные договоренности носят вербальный характер, они нигде не могут быть зафиксированы, однако они являются прямым нарушением прав женщин. Некоторые работодатели вообще стараются не брать на работу молодых женщин, зная, что они не сегодня — завтра выйдут замуж и уйдут в декретный отпуск, а тем это совсем не выгодно,» — отметил он.

Комментируя изменения в Налоговый кодекс, Исмайлов считает, что с увеличением суммы штрафов лучше не станет.

«При желании всегда можно найти причину для увольнения. Вообще, закон, к сожалению, не на стороне женщин. Например, если девушка устроилась на работу после окончания учебы, и через три месяца узнала о том, что она находится в интересном положении, ей не выплатят дородовые деньги. Выплаты полагаются только, если она проработала не менее шести месяцев, что, конечно, неправильно. Меры против материнства негативно скажутся, в первую очередь, на демографической ситуации в стране. Еще один момент, на этот раз затрагивающий как женщин, так и мужчин — то, что сейчас годы учебы в университете не засчитываются, как рабочий стаж, хотя раньше было именно так», — сказал Дж.Исмайлов.

По его словам, тот факт, что сумма штрафа, предусмотренного за увольнение женщин, находящихся в декретном отпуске, повышается — решение правильное, но тут имеется серьезная несостыковка.

«Дело в том, что, как я уже неоднократно заявлял в своих интервью, еще 17 февраля 2016 года Палата Конституционного суда Азербайджанской Республики вынесла определение, в котором внесла ясность в предполагаемые несоответствия норм права между статьями 70 «г», 72 и 79 Трудового кодекса Азербайджанской Республики,» — сказал он.

«В статье 79 Трудового кодекса указаны случаи запрещения расторжения трудового договора с работниками. Согласно 1-ой части данной статьи, запрещается расторжение трудового договора между работодателем и беременной сотрудницей. Кроме того, запрещается расторжение трудового договора с женщинами, воспитывающими ребенка до 3 лет; мужчинами, самостоятельно воспитывающими детей до трех лет; с работниками, единственное место заработка которых находится на этом предприятии, в одиночку воспитывающими ребенка, не достигшего школьного возраста,» — говорит Исмайлов.

«Как отмечено в определении Палаты Конституционного Суда, Азербайджан, являясь демократическим, правовым и светским государством, осуществляющим социально-ориентированную политику, заботится об обеспечении прав и свобод своих граждан, достойного уровня жизни каждого гражданина, о его социальной защите. Исходя из вышеизложенного, Палата Конституционного Суда пришла к выводу, что расторжение трудового договора с женщинами, имеющими ребенка до 3 лет, согласно статье 70 Трудового Кодекса, не входит в противоречие с другими статьями Трудового Кодекса,» — сказал Исмайлов.

«Законодатель, предусматривая данную льготную норму, исходил из позиции защиты здоровья матери и ребенка, защиты их прав, повышение их материального и социального благосостояния, а также защиты здоровья и социального обеспечения семей определенной категории работников. Однако, Палата Конституционного Суда пришла к выводу и вынесла постановление о том, что суды должны при рассмотрении данного вопроса самостоятельно приходить к соответствующему выводу, исходя из ценностей социальной направленности, закрепленных в Конституции Азербайджанской Республики,» — отметил Исмайлов.

«Одним словом, у нас в стране сложилась, мягко говоря, парадоксальная ситуация, с одной стороны — за увольнение беременных и женщин с маленькими детьми работодателей вроде бы будут штрафовать, хотя, с другой стороны, получается, что увольнять их все-таки можно. Тут уже надо бы внести какую-то определенность», — подчеркнул он.

С.Б.

Источник: echo.az

