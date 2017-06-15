Турция и Греция обсудят двусторонние отношения

2017-06-15 09:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция и Греция обсудят развитие двусторонних отношений во время визита премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма в Афины.

Визит Йылдырыма в Грецию состоится 19 июня, сообщает в четверг канцелярия турецкого премьера.

Отмечается, что в ходе встречи Йылдырыма с премьером Греции Алексисом Ципрасом будут обсуждены и региональные вопросы.

Также ожидается, что премьер Турции встретится с представителями турецкой диаспоры.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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