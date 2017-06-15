НАТО вновь призывает стороны к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта

2017-06-15 10:09 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - НАТО продолжает призывать, как Армению, так и Азербайджан к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, сказал Trend в четверг представитель пресс-службы Альянса, комментируя визит в регион cпецпредставителя генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймса Аппатурая.

«НАТО полностью поддерживает усилия Минской группы в этом направлении», - сказал он, комментируя недавний визит Аппатурая в Армению, где он сделал несколько заявлений по Карабаху.

По его словам, целью визита было обсуждение сотрудничества между НАТО и Арменией на основе Индивидуального плана партнерства.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)