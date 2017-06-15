Devlete sızdırılan FETÖ'cülerin listesi ortaya çıktı

2017-06-15 10:04 | www.trend.az | 1

17-25 Aralık kumpasıyla hükümeti devirmeye çalışan ancak başarılı olamayınca 15 Temmuz’da darbeyle yönetimi ele geçirmeye çalışan FETÖ’ye ait Kaynak Holding’e yönelik soruşturmalarda her gün yeni bilgi ve belgelere ulaşılıyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun'un koordinesinde, Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Önelge’nin yürüttüğü soruşturmada FETÖ'nün devlet kurumlarına nasıl sızdığının belgeleri ortaya çıktı.

KAMUYA KAYNAK OLDULAR

Devlet içine sızan ve kritik noktalara getirdiği adamları vasıtasıyla atamalar yapan FETÖ’nün, finans kaynaklarından Kaynak Holding, aynı zamanda bir başka misyon daha üstlenmiş. Kaynak Holding’de çalışan ve yeterli referansı alanların yapılan KPSS sınavlarında verilen kopyalarla kamuya geçmeleri sağlanmış. Bu kişiler çeşitli bakanlıklar bünyesinde kritik dairelere atanarak örgütün devlet içindeki varlığı daha da artırılmaya çalışılmış.

SORULARI ÇALARAK GİRDİLER

Cumhuriyet Savcılığı Kaynak Holding'in son 10 yıllık SGK kayıtlarını mercek altına aldı. Elde edilen on binlerce SGK kaydını tek tek incelen savcılık, çalınan sorularla KPSS üzerinden 4 bin 978 kişinin kamu kurum ve kuruluşlarına girdiğini tespit ettiği listeye ulaşıldı:

-İçişleri Bakanlığı: 673

- Türk Silahlı Kuvvetleri: 602

- Başbakanlık: 554

- Adalet Bakanlığı.513

- Cumhurbaşkanlığı: 395

- sağlık Bakanlığı: 314

- Milli eğitim Bakanlığı:179

-Maliye Bakanlığı:122

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: 77

- Ulaştırma Bakanlığı: 52

- Orman ve Su İşleri Bakanlığı: 41

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı: 38

- gümrük bakanlığı: 33

- Enerji Bakanlığı:24

- Gençlik ve spor Bakanlığı: 17

- Dışişleri Bakanlığı :16

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı: 8

- Bilim ve Sanayi Bakanlığı: 8

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: 7

- ekonomi bakanlığı: 2

PENSİLVANYA'YA KORUMA POLİSİ GÖNDERMİŞLER

Erzurum'da Ömer Fil adına düzenlenen sahte kimlikle Gaybubet evinde saklanırken geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen operasyonla yakalanan ve ardından tutuklanan emniyetin sözde Doğu Anadolu, Doğu Karedeniz İmam Yardımcısı ‘Cemil’, ‘Cüneyt’ kod adlı Celal Aydıner, pişmanlık duyduğunu belirterek soruşturmayı yürüten savcılığa FETÖ hakkında itiraflarda bulundu. Aydıner, "Örgüt içerisindeki rütbeli olmayanlardan ve çok güvenilir polislerin Gülen’e korumalık yapmak üzere Pensilvanya’ya gönderilirdi" şeklinde ifade verdi.

Kaynak: Akşam