Более трех тысяч сторонников Гюлена смогли проникнуть в госструктуры Турции – СМИ

2017-06-15 10:21 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Более трех тысяч сторонников Фетхуллаха Гюлена смогли проникнуть в государственные структуры Турции после попытки военного переворота в стране, пишут в четверг турецкие СМИ.

Отмечается, что разведка Турции располагает точными данными, в том числе именами сторонников Гюлена в госструктурах.

Вечером 15 июля 2016 года руководство Турции объявило о попытке военного переворота в стране. На следующий день утром мятежные военные начали сдаваться. Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота. В результате попытки военного переворота в Турции погибло более 200 человек.

Как пишут СМИ, в МВД страны сейчас число сторонников Гюлена составляет 673.

«В Генштабе Турции число сторонников Гюлена составляет 602, Кабмине - 554, министерстве юстиции - 513, Президентской администрации - 395, министерстве здравоохранения - 314, минобразования - 179, министерстве финансов - 122, минтруда и социальной защиты - 77, министерстве судоходства и коммуникаций - 52, в других министерствах - в целом более 250 сторонников Гюлена», - пишут СМИ.

После попытки военного переворота президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 20 июля прошлого года объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на три месяца согласно статье 120 Конституции, после чего этот срок продлевался дважды. В апреле этого года было принято решение о продлении чрезвычайного положения еще на 90 дней.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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