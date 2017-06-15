Оппозиция Турция проведет шествие в знак протеста против ареста депутата
2017-06-15 10:30 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - Турецкая оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) сегодня проведет шествие в знак протеста против ареста депутата от партии Эниса Бербероглу, пишут в четверг турецкие СМИ.
В шествии примет участие глава партии Кемаль Кылычдароглу.
Накануне депутат от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Энис Бербероглу был приговорен к длительному сроку тюремного заключения.
Бербероглу был арестован по обвинению в распространении государственной тайны. Отмечается, что депутат распространил фотоматериалы, связанные с действиями разведки страны. Согласно информации, суд по тяжким преступлениям Анкары приговорил его к 25 годам лишения свободы.
Политическая карьера Эниса Бербероглу началась в 2014 году, в рядах CHP.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu