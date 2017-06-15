Оппозиция Турция проведет шествие в знак протеста против ареста депутата

2017-06-15 10:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Турецкая оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) сегодня проведет шествие в знак протеста против ареста депутата от партии Эниса Бербероглу, пишут в четверг турецкие СМИ.

В шествии примет участие глава партии Кемаль Кылычдароглу.

Накануне депутат от оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Энис Бербероглу был приговорен к длительному сроку тюремного заключения.

Бербероглу был арестован по обвинению в распространении государственной тайны. Отмечается, что депутат распространил фотоматериалы, связанные с действиями разведки страны. Согласно информации, суд по тяжким преступлениям Анкары приговорил его к 25 годам лишения свободы.

Политическая карьера Эниса Бербероглу началась в 2014 году, в рядах CHP.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu