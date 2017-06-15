Посол Азербайджана рассказал о стране в эфире одного из самых популярных американских радио-шоу

2017-06-15 10:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в США Элин Сулейманов рассказал о стране в эфире одного из самых популярных американских радио-шоу John Batchelor Show, куда его пригласил известный радиоведущий Джон Батчелор.

Как отметил Батчелор, он был поражен Азербайджаном во время недавнего визита в страну.

Сулейманов рассказал на John Batchelor Show об истории страны, отношении к религии и недавних Играх исламской солидарности, которые успешно принял Баку.

Посол рассказал о роли женщин в азербайджанском обществе, отметив, что право голосовать женщинам в Азербайджане было предоставлено намного раньше, чем во многих западных странах.

Также были затронуты вопросы геостратегического расположения Азербайджана и его важной роли во многих региональных проектах.

Как отметил Сулейманов, Азербайджан заинтересован в реализации проекта «Шелкового пути», поскольку страна расположена на пересечении двух крупных международных транспортных коридоров - с севера на юг и с востока на запад - и играет стратегическую роль моста между двумя цивилизациями.

Полностью с интервью посла Сулейманова можно ознакомиться по ссылке https://audioboom.com/posts/6018245-azerbaijan-is-the-railroad-crossroads-of-eurasia-elin-suleymanov-elinsuleymanov-azembassy-us.

(Автор: Эльмира Таривердиева)