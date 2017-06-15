Умер актер Алексей Баталов

2017-06-15 10:47 | www.oxu.az | 2

Народный артист СССР Алексей Баталов скончался на 89-м году жизни.

Как передает Oxu.Az, об этом в четверг, 15 июня, сообщает kp.ru со ссылкой на друга актера.

Как рассказал близкий друг актера Владимир Иванов, Баталов умер тихо во сне. Вечером 14 июня к артисту приходил священник, который причастил его.

Актер умер в одной из столичных больниц, где находился почти пять месяцев после того, как сломал шейку бедра. В феврале Баталов перенес операцию.

Баталов снялся в таких фильмах, как «Летят журавли», «Москва слезам не верит», «Девять дней одного года», «Чисто английское убийство», «Звезда пленительного счастья», «Живой труп» и «Дама с собачкой».

Он также выступил режиссером картин «Шинель», «Три толстяка» и «Игрок».

С.Б.

