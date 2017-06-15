Скончался Алексей Баталов

2017-06-15 10:40 | www.trend.az | 2

Народный артист СССР Алексей Баталов скончался утром в четверг в Москве на 89-м году жизни, передает РИА Новости со ссылкой на газету "Комсомольская правда".

"Алексей Владимирович умер тихо во сне. Вечером лег спать, а утром не проснулся", — пишет газета.

Ранее супруга актера рассказала РИА Новости, что Алексей Баталов два месяца находился в больнице, после того как сломал ногу. Позже он был переведен в реабилитационный центр.

Баталов родился в 1928 году. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна их самых известных его ролей — Гоша в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".