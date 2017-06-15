В Баку пройдет фестиваль европейского документального кино

2017-06-15 10:49 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в октябре пройдет I фестиваль европейских документальных фильмов, сообщил журналистам в четверг глава отдела по связям с общественностью делегации ЕС в Азербайджане Денис Данилидис.

Фестиваль пройдет с 12 по 17 октября, основной его темой будет толерантность.

В ходе фестиваля будет показано более 20 фильмов производства разных стран ЕС и Азербайджана, организованы тренинги для работников киноиндустрии, встречи с европейскими режиссерами и другие мероприятия.

Кроме того, осенью в Баку пройдет уже ставший традиционным Фестиваль европейского кино.

(Автор: Елена Косолапова)