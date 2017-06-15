Скончался известный российский актер

2017-06-15 11:02 | www.apa.az | 3

Народный артист СССР Алексей Баталов скончался в ночь на четверг в одной из московских больниц.

Как сообщает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил помощник актера Владимир Иванов.

Алексей Баталов в этом году несколько месяцев провел в больнице. В январе 2017 года он серьезно повредил ногу, перенес операцию, 23 февраля он был вновь госпитализирован - у 88-летнего актера диагностировали осложнения после протезирования сустава. Его состояние врачи оценивали как «средней тяжести». С мая он проходил реабилитацию.

«Алексей Владимирович скончался сегодня ночью, больше никаких комментариев», - сказал Иванов.