Иран поставит в Катар необходимую гуманитарную помощь - МИД
2017-06-15 11:04 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ Иран обеспечит для Катара необходимую гуманитарную помощь, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с бывшим генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном, сообщает агентство IRNA.
Указав на односторонние санкции некоторых арабских стран против Катара, глава внешнеполитического ведомства сказал, что Иран готов при необходимости поставить в эту страну гуманитарную помощь.
5 июня шесть арабских стран – Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен и Ливия – объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Арабские государства обвинили Катар в том, что он оказывает поддержку террористическим группировкам и вмешивается во внутренние дела государств региона.
Глава иранской дипломатии, который находился с двухдневным официальным визитом в Норвегии 13-14 июня, также провел встречи со своими норвежским, словацким и индонезийским коллегами.
Кроме того, отстоялись его встречи с министрами иностранных дел Хорватии и Боснии и Герцеговины.
Он также встретился с главой дипломатии Европейского Союза Федерикой Могерини. В ходе встречи были обсуждены последние события на Ближнем Востоке, в частности, недавняя напряжённость между некоторыми странами Персидского залива и Катаром.
13 июня в столице Норвегии Осло прошёл форум по разрешению международных конфликтов (Oslo-Forum) с участием главы МИД ИРИ и ряда иностранных должностных лиц.
(Автор: Эльмира Таривердиева)