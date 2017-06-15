Иран поставит в Катар необходимую гуманитарную помощь - МИД

2017-06-15 11:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ Иран обеспечит для Катара необходимую гуманитарную помощь, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с бывшим генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном, сообщает агентство IRNA.

Указав на односторонние санкции некоторых арабских стран против Катара, глава внешнеполитического ведомства сказал, что Иран готов при необходимости поставить в эту страну гуманитарную помощь.



5 июня шесть арабских стран – Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен и Ливия – объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Арабские государства обвинили Катар в том, что он оказывает поддержку террористическим группировкам и вмешивается во внутренние дела государств региона.



Глава иранской дипломатии, который находился с двухдневным официальным визитом в Норвегии 13-14 июня, также провел встречи со своими норвежским, словацким и индонезийским коллегами.



Кроме того, отстоялись его встречи с министрами иностранных дел Хорватии и Боснии и Герцеговины.



Он также встретился с главой дипломатии Европейского Союза Федерикой Могерини. В ходе встречи были обсуждены последние события на Ближнем Востоке, в частности, недавняя напряжённость между некоторыми странами Персидского залива и Катаром.



13 июня в столице Норвегии Осло прошёл форум по разрешению международных конфликтов (Oslo-Forum) с участием главы МИД ИРИ и ряда иностранных должностных лиц.

(Автор: Эльмира Таривердиева)