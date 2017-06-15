В Кюрдамире 17-летняя девушка отравилась средством от насекомых

2017-06-15 11:14 | www.apa.az | 4

Жительница Кюрдамирского района отравилась средством от насекомых.

Как сообщает местное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано в селе Аршали района.

Жительница села Байрамова Ясаман Солтан гызы (2000 г.р.) была помещена в реанимационное отделение Кюрдамирской центральной районной больницы с диагнозом химического отравления. После оказания первой медицинской помощи девушка была направлена в одну из столичных больниц.

Согласно информации, Я.Байрамова выпила средство от насекомых с целью суицида.

По факту ведется расследование.