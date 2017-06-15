Ильхам Алиев провел ряд встреч – ОБНОВЛЕНО + ФОТО
2017-06-15 11:19 | www.oxu.az | 4
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.
Как сообщает , информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.
10:29
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял председателя и генерального исполнительного директора американской компании «John Deere» Самуэля Аллена.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает официальный сайт главы государства.