Ильхам Алиев провел ряд встреч – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-06-15 11:19 | www.oxu.az | 4

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального секретаря Межпарламентского союза Мартина Чунгонга.

Как сообщает , информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

10:29

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял председателя и генерального исполнительного директора американской компании «John Deere» Самуэля Аллена.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает официальный сайт главы государства.

С.Б.

