В Гаджигабуле перевернулся грузовой автомобиль, два человека пострадали

2017-06-15 11:22 | www.apa.az | 3

В Гаджигабуле перевернулся принадлежащий мебельной компании автомобиль.

Как сообщает миль-муганское бюро АПА, происшествие было зарегистрировано на 105 км. автомагистрали Баку-Газах, на территории села Навахи Гаджигабульского района.

Грузовой автомобиль марки «Hyundai» выехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП два человека пострадали. Водителю и пассажирам была оказана первая медицинская помощь бригадой скорой помощи.

По факту ведется расследование.