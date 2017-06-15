Mart ayında yüzde 11.7 seviyesinde gerçekleşti

2017-06-15 11:19 | www.trend.az | 1

TÜİK, mart ayı iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre işsizlik oranı, mart ayında yüzde 11.7 seviyesinde gerçekleşti.Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 619 bin kişi artarak 3 milyon 642 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,6 puanlık artış ile yüzde 11.7 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı Şubat ayında ise yüzde 12.6 seviyesindeydi.

Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 1,8 puanlık artış ile yüzde 13,7 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4,4 puanlık artış ile yüzde 21,4 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 1,7 puanlık artış ile %12 olarak gerçekleşti.