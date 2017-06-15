В Азербайджане могут ввести новый механизм в рамках налогообложения онлайн-услуг

2017-06-15 11:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Руководство Ассоциации банков Азербайджана (АБА), Палаты надзора над финансовыми рынками и министерства по налогам обсудили реформы в налоговом законодательстве, затрагивающие банковский сектор.

Встреча, в которой также приняли участие члены экспертной группы АБА по платежным системам и альтернативным услугам, прошла в офисе Центра анализа экономических реформ и коммуникации.

Особое внимание участники встречи уделили налогообложению онлайн-услуг, приобретаемых за рубежом.

С первого января 2017 года в Азербайджане вступили в силу новые поправки в налоговое законодательство, которые в том числе предусматривают налогообложение электронной торговли. В частности, на данном этапе речь идет о взимании налога на добавленную стоимость [ставка НДС в стране составляет 18 процентов] за покупку онлайн-услуг, участие в конкурсах и лотереях в онлайн. На данном этапе не предусматривается налогообложение физических товаров, которые приобретаются в режиме онлайн.

По мнению сторон, следует сформировать механизм, позволяющий обновлять периодически MCC-коды, которые применяются для определения вида электронных услуг.

MCC-код (MCC, Merchant Category Code) – это четырехзначный номер, который применяется в работе с платежными картами для классификации торгово-сервисных предприятий по типу их деятельности. MCC-код присваивается банком-эквайером продавцу, когда тот начинает принимать к оплате карты. Код назначается на основании главного направления деятельности бизнеса продавца и должен точно характеризовать суть предоставляемых услуг.

Представители трех структур также обсудили другие аспекты налогового законодательства, которые затрагивают банковский сектор. Как отметил в ходе встречи президент АБА Закир Нуриев, банки и другие финансовые организации заинтересованы в том, чтобы принимать участие в первоначальных этапах обсуждений по внесению изменений в законодательство, которое касается деятельности сектора.

(Автор: Азад Гасанли)

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