После решения ФРС 4 страны повысили учетную ставку

2017-06-15 11:42 | www.apa.az | 4

После того, как вчера Федеральная резервная система США (Federal Reserve System, FED) объявила об увеличении базовой учетной ставки на 0,25%, центральные банки четырех стран приняли аналогичное решение.

Как сообщает «АПА-Экономикс», регуляторы Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Гонконга соответственно увеличили учетную ставку на 0,25%. Решения были приняты сразу же после заявления ФРС.

Однако, Центральный банк Кувейта неожиданно сохранил учетную ставку на уровне 2,75%.