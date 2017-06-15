Главы МИД России и Франции могут обсудить вопрос Нагорного Карабаха на встрече в Москве – Мария Захарова

2017-06-15 11:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ Москва не исключает обсуждения нагорно-карабахского конфликта во время встречи министров иностранных дел России и Франции Сергея Лаврова и Жан-Ив Ле Дриана 20 июня, сказала во время брифинга в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы не исключаем постановки этого вопроса во время обсуждения ряда международных проблем. Это естественно, мы находимся в диалоге с французскими коллегами, в том числе и по этому вопросу», - сказала Захарова.

По ее словам, суть урегулирования нагорно-карабахского конфликта в поиске компромисса, по казалось, бы диаметрально противоположным позициям.

«Ситуация требует продвижения вперед и разрешения и поэтому за последнее время интенсифицировались контакты в различных форматах», сказала Захарова.

По ее словам, Россия, как медиатор, делает все, чтобы компромисс был найден, но не в ущерб народам двух стран.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)