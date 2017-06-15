В Агсу столкнулись два автомобиля, три человека пострадали

2017-06-15 12:06 | www.apa.az | 3

В Агсу произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает местное бюро АПА, перед городским рынком автомобиль марки ВАЗ-2106, за рулем которого находился житель района Нуриев Камран Галиб оглу (1987 г.р.) столкнулся со встречным автомобилем марки ВАЗ-2106, управляемым Гулузаде Асимом Абузер оглу (1992 г.р.).

В результате водители и пассажир одного из автомобилей Нуриева Гюльнар Шакир гызы (1991 г.р.) получили различные травмы, их доставили в Центральную больницу Агсуинского района.

По факту ведется расследование в Агсуинском РОП.