Аборты в Азербайджане – ЗА И ПРОТИВ

2017-06-15 12:06 | www.oxu.az | 3

К абортам относятся неоднозначно, общество, можно сказать, разделилось на два лагеря — тех, кто считает, что аборт сродни убийству, и тех, кто довольно спокойно реагирует на прерывание беременности, объясняя свое отношение тем, что женщина сама вправе решать, как ей поступать с наступившей беременностью.

Однако, помимо теоретических рассуждений, есть еще и медицинская сторона вопроса. Кто-то может подумать, что данная медицинская процедура не представляет никакой угрозы для здоровья женщины, но это совсем не так, так как на деле аборт может закончиться летальным исходом.

Напомним, что некоторое время назад в Гяндже скончалась во время аборта жительница Геранбойского района. Инцидент произошел в городской больнице N1. Если и в больнице может все пойти не так, то в нелегальных условиях риск летального исхода возрастает в разы. Кроме того, у тех, кто решается на такие аборты, может быть масса осложнений вплоть до бесплодия.

Как отмечают эксперты, самая распространенная причина абортов в Азербайджане — пол будущего ребенка, который может не устраивать супругов, одним словом, селективные аборты по-прежнему остаются одной из актуальнейших проблем в Азербайджане.

Как отметил в беседе с Echo.az заведующий отделом информации и аналитических исследований Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров, в Азербайджане на сегодняшний день приняты Государственные программы для устранения нарушения гендерного соотношения между новорожденными девочками и мальчиками.

«Тем не менее, нам не хватает просветительской работы с населением. В частности, существует большая необходимость в большем количестве просветительских мероприятий с участием неправительственных и международных организаций. К сожалению, основной причиной селективных абортов в стране являются господствующие стереотипы, почему-то некоторые семьи уверены, что мальчик гораздо лучше, чем девочка. Мы должны работать с такими семьями, объяснять им, что выбирать ребенка по половому признаку, мягко говоря, неправильно, кроме того, рассказывать о том, какие последствия могут иметь проведенные аборты для здоровья женщины», — отметил он.

Между тем, согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, ежегодно в стране проводится порядка 27 тысяч абортов.

Кстати, самое большое количество абортов приходится на женщин, находящихся в возрастной группе 30-34 года. Получается, что каждый день в нашей стране делают в среднем 76 абортов, которые официально регистрируются, но есть еще и неофициальная статистика, а по мнению некоторых независимых экспертов, неофициальные данные могут быть в раза два, а то и три больше.

Число абортов в стране растет

Как ранее заявляла врач акушер-гинеколог Института акушерства и гинекологии Азербайджана Лейла Мамедова, в последние годы мы видим, что число абортов выросло в Азербайджане, но это связано, скорее всего, не с тем, что увеличилось количество операций, а с тем, что улучшилась система регистрации всех процедур, которые проводятся в стенах медицинских учреждений.

По ее словам, усилились мониторинги медицинских учреждений, а потому сокращается число так называемых нелегальных абортов, то есть которые нигде не фиксировались.

«Конечно, такие аборты все еще есть, к сожалению, но министерство делает все для того, чтобы свести их к минимуму. Еще одна причина, по которой официальную статистику нельзя назвать абсолютно объективной, связана с тем, что мы не можем фиксировать те аборты, которые женщины вызывают сами, намеренно принимая медикаментозные препараты, которые имеются в свободном доступе в столичных аптеках. Вы скажете, что можно подсчитать то, сколько подобных препаратов было продано, но это не так, большая часть таких препаратов применяется в гастроэнтерологических целях, а потому понять, кто покупает их для лечения желудка, а кто для того, чтобы вызвать аборт, невозможно», — отметила Л.Мамедова.

Напомним, что в Азербайджане решили бороться с незаконными абортами путем ужесточения наказания за них. Данный вопрос нашел свое отражение в предложенных изменениях в Уголовный кодекс.

Согласно предложенным изменениям в статью 141, штраф за незаконное осуществление абортов врачом вне медицинских учреждений составит 500-1000 манатов, штраф за проведение аборта лицом, не получившим специального высшего медицинского образования, — 1000-1500 манатов, размер штрафа за действия, которые по неосторожности привели к причинению тяжкого вреда здоровью потерпевшей, составит 2000-3000 манатов.

В настоящее время в УК АР штрафы за вышеперечисленные противозаконные действия установлены на уровне 200 манатов, 300 манатов и от 300 до 500 манатов, соответственно.

Женщины в регионах не хотят пить контрацептивы

Как заявила врач акушер-гинеколог Эльнара Гусейнова, одна из основных причин такого количества абортов в Азербайджане — непросвещенность женщин в вопросах контрацепции.

«Особенно остро эта проблема стоит в регионах нашей страны, где женщины ни в какую не соглашаются пить контрацептивы, во избежание нежелательной беременности. Главная причина, по которой они отказываются пить контрацептивы, — это непросвещенность, вторая основная причина — недоступность таких средств населению в материальном отношении,» — сказала она.

«Я считаю, что в этом есть и вина гинекологов, которые нередко не заинтересованы в том, чтобы женщины были в курсе того, как можно предохраняться от нежелательной беременности. Причина такого положения дел проста — гинекологам просто невыгодно рассказывать женщинам о методах контрацепции, ведь аборты, как это ни страшно звучит, являются статьей дохода для некоторых гинекологов. Многие женщины до сих пор уверены, что гормоны — это зло, от них страдает здоровье, но позвольте, аборты — гораздо большее зло, если выбирать между ними,» — отметила Гусейнова.

«Несколько десятков лет назад, когда гормональные контрацептивы только появились, они содержали большие дозы гормонов, однако современные препараты даже помогают предотвратить некоторые формы рака. И если все же делать выбор, то, безусловно, перевес будет в сторону пользы гормонов. Как показывает мировая практика, для того, чтобы сократить количество абортов, необходимо усилить в Азербайджане работу по планированию семьи. Для этого нужно, прежде всего необходимо, чтобы в Азербайджане готовили специалистов, которые могли бы рассказать женщинам о средствах контрацепции. В некоторых странах этим занимаются даже врачи — педиатры», — сообщила она.

Психологическая сторона вопроса

По словам психолога Ламии Ахмедовой, очень часто именно непросвещенность становится причиной аборта.

Как заявила психолог, аборт негативно отражается не только на физическом, но и на психологическом состоянии здоровья женщины, но никто об этом не говорит, этот вопрос в нашей стране остается вне внимания специалистов.

«Психологическая сторона данного вопроса почему-то ни у кого не вызывает вопросов, хотя именно она зачастую создает массу проблем. Решившись на прерывание беременности, большой процент женщин потом испытывает чувство глубокой вины и сожаления, которые в конечном счете становятся причиной глубокой депрессии,» — отметила она.

«Думаю, что выходом могли бы стать передачи просветительского характера по телевидению, социальная реклама, посвященная вопросам прерывания беременности, ну и, конечно, медицинский персонал в женских консультациях обязан рассказывать женщинам о всех негативных последствиях, которые могут возникнуть после аборта», — сообщила психолог.

С.Б.

