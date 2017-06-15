Президент Ильхам Алиев принял председателя и генерального исполнительного директора американской компании “John Deere” (версия 2)

2017-06-15 12:00 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял председателя и генерального исполнительного директора американской компании “John Deere” Самуэля Аллена.

Отметив, что Азербайджан уже более десяти лет осуществляет эффективное сотрудничество с компанией “John Deere”, глава государства выразил заинтересованность страны в дальнейшем расширении этого сотрудничества. Президент Ильхам Алиев сказал, что в Азербайджане приняты обширные программы по развитию сельского хозяйства, которые уже дают хорошие результаты, отметил наличие в Азербайджане с этой точки зрения большого рынка для сельхозтехники, в том числе и для продукции, производимой компанией “John Deere”. Говоря о значении современной техники для осуществления планов, связанных с сельским хозяйством, глава государства подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в применении современных технологий и оборудования для роста производительности и эффективности в этой сфере.

Подчеркнув успехи, достигнутые Азербайджаном в сельском хозяйстве, Президент Ильхам Алиев отметил расширение экспорта в этой сфере, выразил уверенность в дальнейшем росте доли сельского хозяйства в ВВП страны.

Председатель и генеральный исполнительный директор компании “John Deere” Самуэль Аллен отметил, что это его первый визит в Азербайджан, выразив уверенность в том, что эти визиты будут продолжены. Самуэль Аллен с удовлетворением отметил, что уже встретился в основными пользователями сельскохозяйственной техники в стране, подчеркнув очень высокий интерес, имеющийся к уже реализуемым и будущим проектам в сфере сельского хозяйства в Азербайджане.

На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества Азербайджана с компанией “John Deere”.