РФ, Иран и Турция прорабатывают сроки нового раунда встречи по Сирии в Астане

2017-06-15 12:09 | www.trend.az | 3

Россия, Иран и Турция продолжают проработку сроков нового раунда переговоров по Сирии в Астане. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Страны-гаранты астанинского процесса - Россия, Иран, Турция - занимаются проработкой новых сроков проведения очередного раунда международной встречи по Сирии в Астане. Идут активные консультации по вопросу согласования пакета документов, связанных с реализацией меморандума от 4 мая", - отметила дипломат.