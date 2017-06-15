В Мингячевире трое детей получили пищевое отравление

2017-06-15 12:17 | www.apa.az | 3

В Мингячевире трое детей получили пищевое отравление.

Как сообщает местное бюро АПА, происшествие было зарегистрировано в поселке Энергетиков, где проживают вынужденные переселенцы.

Ходжалинцы Мамедов Гамбар Бахруз оглу (2003 г.р.), его брат Мамедов Фарид (2005 г.р.) и гостивший у них двоюродный брат, житель Горанбоя Гусейнов Рауль Новруз оглу (2013 г.р.) после приема пищи стали вырывать. У детей также поднялась температура.

Их доставили в отделение реанимации Центральной больницу Мингячевирского района и оказали соответствующую помощь. В настоящее время лечение детей продолжается.

Мингячевирский РОП ведет расследование.