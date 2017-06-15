Вступление Индии и Пакистана в ШОС усилит противодействие терроризму - РАТС ШОС

2017-06-15 12:17 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Расширение Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) позволит усилить противодействие международному терроризму, cказал директор исполкома РАТС ШОС Евгений Сысоев в четверг на церемонии поднятия флагов Индии и Пакистана в штаб-квартире структуры в Ташкенте.

"Торжественно поднимая сегодня государственные флаги Индии и Пакистана, мы не сомневаемся, что участие компетентных органов этих стран в работе совета исполкома РАТС позволит существенно расширить антитеррористический потенциал ШОС", - сказал Сысоев.

"Расширение антитеррористической структуры ШОС создает новые возможности для решения актуальных задач региональной и глобальной безопасности и придает дополнительный импульс консолидации усилий по противодействию международному терроризму", - подчеркнул он.

На мероприятии выступили послы Индии и Пакистана в Узбекистане.

"РАТС ШОС играет большую роль в общем противостоянии с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом. Мы надеемся, что наше сотрудничество придаст новые силы в этой борьбе", - сказал посол Индии Винод Кумар.

"Пакистан надеется сыграть эффективную роль в деятельности РАТС ШОС", - заявил в свою очередь глава дипмиссии этой страны в республике Риаз Хуссайн Бухари.

На церемонии присутствовали послы и дипломаты других стран ШОС и министерства иностранных дел Узбекистана.

Как сообщалось ранее, главы государств-членов ШОС на очередном саммите организации в Астане девятого июня подписали решения о приеме Индии и Пакистана в организацию.

Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества создана в 2004 году. С начала 2016 года в соответствии с решением Совета глав государств-членов ШОС директором расположенного в Ташкенте исполкома РАТС является Евгений Сысоев. Ранее он работал заместителем директора ФСБ России - руководителем аппарата Национального антитеррористического комитета.

(Автор: Демир Азизов)