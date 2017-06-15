Захарова: «Россия делает все возможное, чтобы найти компромисс в урегулировании нагорно-карабахского конфликта»

2017-06-15 12:20 | www.apa.az | 3

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом в ответ на вопрос армянского журналиста в связи с заявлением министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова о необходимости взять за основу в урегулировании конфликта 4 резолюции Совбеза ООН на традиционном брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Существует установленный формат урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Это действительно старая проблема, которая предполагает поиск компромисса. Поиск компромисса - это сближение позиций сторон вне зависимости от того, насколько порой диаметрально противоположными они могут быть. Нынешняя ситуация требует продвижения вперед, поэтому в последнее время контакты в различных форматах интенсифицировались. Контакты проводятся в различных форматах. Россия как участник этого формата со своей стороны делает все возможное, чтобы компромисс был найден. Конечно, хотелось бы, чтобы компромисс был найден как можно раньше, но только не в ущерб будущему народов двух стран и, конечно, людям, непосредственно живущим в Нагорном Карабахе», - заявила спикер МИД России.